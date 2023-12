Industries extractives: Le rapport 2022 de l’Itie remis au Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Décembre 2023 à 16:28 | | 0 commentaire(s)|

Ce mardi, le rapport ITIE 2022 (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives du Sénégal) a été remis au Président Macky Sall, a-t-on appris de la Présidence de la République. Qui constate que c'est le fruit d'un travail d'équipe sous la direction du Pr Awa Marie Coll Seck. Ce document officiel constitue un pas de plus vers une gestion transparente des ressources naturelles et un catalyseur de progrès pour la nation, selon la même source. Depuis 10 ans, le Sénégal est soumis à une exigence de transparence et de redevabilité dans le secteur extractif. Le rapport met en évidence la contribution des industries extractives à l'économie nationale et coïncide avec le dixième anniversaire de la mise en œuvre de l'ITIE au Sénégal, rappelle la Présidence de la République.



