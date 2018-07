Infection urinaire: causes et symptômes

La cystite est une infection urinaire qui atteint la vessie. Les femmes sont principalement concernées : la taille de leur urètre est plus petite que celle d’un homme, ce qui favorise l’entrée des bactéries dans la vessie. Quels sont les causes et symptômes de la cette inflammation ? Et comment lutter contre l’infection urinaire ? On vous dit tout dans cet article.



Chatouillements, brûlures, picotements… Les manifestations de la cystite sont désagréables et souvent handicapantes. De nombreuses femmes sont concernées au cours de leur vie, et notamment les futures mamans. La plupart du temps, l’infection se limite à la partie basse de l’appareil urinaire. Mais parfois, l’inflammation se complique et remonte jusqu’aux reins. On parle alors de « pyélonéphrite ».



Quelles sont les causes de la cystite ?



Les femmes sont plus sensibles que les hommes aux infections urinaires. En raison de leur anatomie, elles doivent donc faire davantage attention aux gestes quotidiens à adopter pour éviter la prolifération des bactéries dans la vessie.



L’infection urinaire peut survenir pour différentes raisons.



Une mauvaise hydratation de l’organisme influe sur l’apparition d’une cystite. N’oubliez pas de boire beaucoup d’eau, chaque jour. Il est recommandé de boire 1,5 à 2 litres d’eau quotidiennement, car l’eau dilue l’urine.



Au petit coin, pensez à toujours vous essuyer de l’avant vers l’arrière. Il convient d’éviter la contamination du tube digestif par des germes.



Les sous-vêtements ou pantalons trop ajustés ou fabriqués dans des matières synthétiques peuvent également favoriser l’apparition d’infections urinaires. La transpiration qu’ils engendrent crée des bactéries qui peuvent elles-mêmes provoquer des cystites.

Un lavage trop peu fréquent des parties intimes peut aussi être source d’infection. Pensez à utiliser du savon doux.



Une infection urinaire appelée « la cystite de la lune de miel » existe aussi. Après une période d’abstinence, des relations sexuelles répétées peuvent déclencher des inflammations.



Comment puis-je repérer les symptômes de la cystite ?

Les manifestations de l’infection urinaire apparaissent souvent brutalement. Si vous avez une envie irrépressible d’aller faire pipi et que pourtant, lorsque vous arrivez au petit coin, vous ne vous délestez que de quelques petites gouttes, vous souffrez probablement d’une cystite.



L’infection urinaire provoque également des douleurs justes au-dessus du pubis et une sensation de brûlure lorsque l’on urine.

Lorsque la cystite se trouve à un stade plus avancé, du sang peut parfois être retrouvé dans les urines, qui prennent alors une odeur particulière.



Existe-t-il une solution naturelle pour lutter contre l’infection urinaire ?

La cystite se soigne souvent avec des antibiotiques. Pourtant, des moyens naturels et efficaces existent : ils préviennent ou guérissent les infections urinaires.



Le D-Mannose est un sucre simple, cousin du glucose. Il recouvre les cellules du tractus urinaire. On le retrouve dans certains fruits : les pêches, les pommes, les myrtilles ou les oranges. Le D-mannose traite naturellement les infections des voies urinaires.



FEMANNOSE N® est un dispositif médical végan et efficace pour lutter contre les cystites. Ce remède contient du D-mannose. FEMANNOSE N® traite l’infection aiguë et agit également à titre préventif.



Contrairement aux antibiotiques, il n’entraîne pas le développement de résistances par les agents pathogènes. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.











