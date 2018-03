Infidèle, il ne veut pas quitter sa femme mais revient toujours vers moi

« Je suis au bout du rouleau et souffre beaucoup. Pas de jugement merci. Si je vous choque, passez votre chemin...

Je suis tombée amoureuse d'un collègue il y a un an. Lui aussi. Je suis séparée. Lui non. On a lutté, mais bon... voilà. Après des mois de relation, où il a dit plusieurs fois à sa femme qu'il voulait se séparer, maie elle menace de partir avec leurs deux petits (2 et 4 ans). Bref... je passe les détails... il m'aime mais ne peut pas envisager sa vie loin de ses garçons. Jusque-là, ok. Mais on a continué.



En janvier, je lui ai demandé de choisir parce qu'on se détruisait. Il a dit qu’il ne pouvait pas la quitter pour les enfants. J'ai pris ma claque, mais dit ok. J'accepte. Problème, on bosse ensemble.



Plusieurs fois, je lui ai demandé d'arrêter de m'écrire, de m'appeler. Il dit d’accord, mais il continue sans arrêt. Il dit qu'il m'aime, que je lui manque. Mais je lui dis de la quitter, il dit non, les enfants. Je lui ai demandé encore et encore d'arrêter de façon claire. Ça continue. Il est même revenu, j’aurais dû être plus forte mais je ne le suis pas, et on a recouché ensemble. Le lendemain, on se voit. Je lui demande s'il y a un espoir et s'il recouche avec elle. Il dit que oui, il recouche avec elle. Et qu'il m'aime mais peut pas imaginer vivre sans ses enfants. Je suis détruite. Je crois qu'il me prend pour une conne, une maîtresse. Pourtant, il semble m'aimer vraiment. Aujourd'hui, je suis à 2 doigts d'avertir sa femme. Je sais que c'est mal. Mais je souffre trop.



Attention je précise, pas pour qu'il vienne vers moi car de toute façon il ne m'a pas choisie et je pense qu'il manipule, elle et moi... mais pour le forcer une fois à assumer. Qu'elle reste avec lui en connaissance de cause, et parce qu'il ne me lâche pas alors que je lui ai dit combien je souffre et qu'il doit me laisser partir s'il ne veut pas de moi… »

Vous pensez quoi ?













afriquefemme.com