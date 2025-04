Informations sur Ousmane Sonko et Cie : Mamadou Gaye arrêté par la Section de Recherches

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Avril 2025 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

Après l’affaire Simon Faye de D-Media, un autre activiste numérique se retrouve dans le viseur de la justice. Mamadou Gaye, plus connu sous le nom de « Momo Gaye », a été interpellé par la Section de Recherches, pour avoir partagé sur sa page Facebook des articles issus du site "Afrique Confidentielle".



Âgé de 28 ans, il a été déféré ce jeudi au parquet, selon les informations du journal "Libération", reprises par "Senenews". Les charges retenues contre lui sont lourdes : atteinte à la sécurité publique, diffusion de fausses nouvelles et diffamation. D’après les sources du journal, Mamadou Gaye aurait publié à plusieurs reprises des contenus provenant du média en ligne sur sa page personnelle, provoquant la réaction des autorités judiciaires.



Devant les enquêteurs, le jeune homme a tenté de justifier ses actes, en affirmant qu’il cherchait uniquement à « alerter le ministre de la Justice et les autorités » sur les publications du site "Afrique Confidentielle". Un argument qui n’a visiblement pas suffi à convaincre, puisque son sort est désormais entre les mains du parquet.

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook