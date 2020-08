Infos sur la COVID-19 du dimanche 09 Aout 2020 : 172 nouveaux cas dont 113 issus de transmission communautaire, 3 nouveaux décès Livrant ses infos sur la COVID-19 ce dimanche 09 Aout 2020 , le ministre de la Santé et de l’Action Social indique que 1656 tests effectués, 172 cas positifs ont été notés soit un taux de 10,39% dont 133 communautaires et 59 contacts suivis…

23 patients ont été testés négatifs, dont déclarés guéris



43 cas graves sont en réanimation



3 nouveaux décès enregistrés hier .



A ce jour le Sénégal compte 11 175 cas positifs dont 7352 guéris, 232 décès et 3590 sont sous traitement



