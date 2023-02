Infrastructures : Macky Sall favorable à l’élargissement du Promovilles aux communes rurales

À Mbour, samedi, pour clôturer sa tournée économique dans la région de Thiès, le Chef de l’État a évoqué la possibilité d’élargir les interventions du Programme de modernisation des villes (Promovilles) aux communes rurales. MBOUR- Le Gouvernement du Sénégal appuie, à travers le Promovilles, plusieurs communes urbaines en leur dotant d’infrastructures qu’elles auraient du mal à […]

MBOUR- Le Gouvernement du Sénégal appuie, à travers le Promovilles, plusieurs communes urbaines en leur dotant d’infrastructures qu’elles auraient du mal à se procurer par leurs propres ressources. À Mbour, ce samedi, le Président de la République a évoqué la possibilité d’élargir les interventions de ce programme aux communes rurales pour rester fidèle à sa politique d’équité territoriale. « Dans les 1.500 milliards de FCfa dévolus à la région de Thiès, il est important que les projets marqueurs comme Promovilles puissent avoir une part importante pour que les autres communes comme Joal-Fadiouth, Thiadiaye, Sandiara et autres, puissent avoir un volet de Promovilles », a annoncé Macky Sall. Qui estime que « cela va leur donner une certaine urbanité et participera à la modernisation de nos cités ». Il s’agit donc, pour le Promovilles, mais également, pour les autres projets de l’État, de se déployer dans ces collectivités pour apporter les changements nécessaires aux populations, a estimé le Chef de l’État. Ce qui serait une bonne chose pour les autorités locales, comme l’avait sollicité quelques heures, auparavant, le maire de Malicounda, Maguette Sène, pour sa collectivité. « L’intégration de Malicounda dans le programme de Promovilles est la seule demande que nous formulons à votre endroit pour faire de notre municipalité la ville moderne et rayonnante que nous voulons », a-t-il dit, à l’inauguration de la centrale électrique.

Le Président de la République, qui est arrivé tard dans la soirée dans la capitale de la Petite-Côte, a mis à profit sa visite pour voir de visu, les réalisations de Promovilles dans la localité. Des interventions qui ont fortement impacté les populations à travers la réalisation d’ouvrages sociaux de base, mais également des infrastructures structurelles comme des routes, des structures de santé ou encore, une station de pompage des eaux usées. À noter qu’à Mbour, le programme a permis de réaliser plus de 17 km de voiries sur 13 tronçons et impactant plus d’une vingtaine de quartiers, des centaines de lampadaires, un réseau de drainage des eaux pluviales, une station de pompage d’une capacité de 2×200 m3/h, un poste de santé avec une maternité à Oncad, des aménagements paysagers dont un à l’esplanade du stade Caroline Faye, entre autres. Ousseynou POUYE (Correspondant)

CONSTRUCTION DU SANCTUAIRE MARIAL DE POPENGUINE

La reconnaissance de la communauté chrétienne

MBOUR- Le Chef de l’État a visité, samedi, le chantier du nouveau Sanctuaire de la cité mariale de Popenguine. Une infrastructure qui devrait, à terme, prendre le relais du site qui accueille, pour l’heure, les milliers de pèlerins qui affluent chaque année de partout du pays et même au-delà pour ce rendez-vous religieux. Au pas de charge, Macky Sall a fait le tour du chantier en compagnie de sa délégation, mais également, de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Avec qui, il a suivi, avec beaucoup d’attention, les explications des responsables du chantier qui lui ont assuré que les travaux se déroulent dans un rythme soutenu. Lesquels lui ont d’ailleurs signifié que tous les gros œuvres seront achevés au mois d’avril avant la pose des poutres curvilignes qui devraient donner leur forme au sanctuaire dédié à la Vierge Marie. « C’était donc tout naturellement que nous avons voulu donner la silhouette du projet telle que la Vierge Marie ouvre ses bras pour accueillir ses enfants », a dit Jean Augustin Carvalho, architecte du projet. L’archevêque de Dakar a réaffirmé la gratitude de l’Église à l’endroit du Gouvernement, dont le concours permet la réalisation de cette infrastructure et au-delà, des travaux dans les sept diocèses du pays. « Je voudrais vous dire toute notre reconnaissance, celle de la communauté chrétienne du Sénégal qui, depuis 1888, a l’habitude de se retrouver ici dans une démarche de foi », a salué Mgr Ndiaye. Il a ajouté que par cette intervention, l’État permet aux fidèles de « perpétuer cette tradition en nous offrant ce bijou en chantier ». Pour le Président Sall, cette intervention entre parfaitement dans l’initiative qu’il a prise de se mettre aux côtés des acteurs du culte. « Ma conviction est que l’État, dans la laïcité, doit accompagner le culte, doit aider les communautés religieuses, puisque nous savons que les besoins en investissements sont lourds par rapport aux capacités des fidèles », a-t-il dit. Il estime « normal » que la communauté nationale prenne de son budget et de ses moyens pour accompagner la construction d’édifices religieux, la modernisation des villes religieuses, « sans pour autant rentrer dans la gestion de ces communautés ». Pour rappel, la construction de ce sanctuaire entre dans le programme spécial de rénovation des cités religieuses initié par le Chef de l’État. O. POUYE (Correspondant)

