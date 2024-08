Infrastructures maritimes et portuaires : L’Etat du Sénégal veut la finalisation des ports de Ndayane et Bargny Sendou Lors d'un conseil interministériel dédié aux infrastructures maritimes et portuaires, tenu hier, le Premier ministre Ousmane Sonko a formulé des recommandations stratégiques visant à accélérer la réalisation des travaux du port de Ndayane et du port minéralier et vraquier de Bargny Sendou.



S'inscrivant dans une dynamique de renforcement des capacités portuaires du Sénégal pour soutenir son développement économique, le Premier ministre a souligné la nécessité de finaliser ces projets dans les meilleurs délais. Concernant le port de Ndayane, il a instruit les ministères compétents d’élaborer un plan d’actions détaillé afin d'assurer le respect des délais contractuels pour la construction du terminal à conteneurs.



De plus, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de structurer et de lever les financements indispensables à la réalisation des autres composantes du projet de ce port multifonctionnel.



Il a également préconisé une réévaluation du contrat de concession à la lumière des nouvelles ambitions nationales, appelant à la mobilisation des ressources nécessaires au remboursement des coûts liés aux infrastructures maritimes communes ainsi qu'à la libération complète du site. Le port devra être connecté aux corridors et réseaux structurants par voie ferrée et routière.



S’agissant du port minéralier et vraquier de Bargny Sendou, Ousmane Sonko a exigé la finalisation rapide des travaux de construction et d’équipement, en veillant à ce que le port soit opérationnel avant la fin de l’année 2024, conformément aux engagements du concessionnaire.



Il a également souligné l’importance d’un cadre rigoureux pour le suivi et l’évaluation du contrat de concession, tout en insistant sur la mobilisation des ressources nécessaires au paiement des impenses relatives à la libération du site.



Le Premier ministre a de surcroît demandé que le port de Bargny Sendou soit relié, tout comme celui de Ndayane, par voie ferrée et routière aux corridors stratégiques, et a plaidé pour l’ouverture de discussions autour de l'exclusivité des activités portuaires.

