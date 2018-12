Inhumation : Sidy Lamine Niass repose désormais à Léona

L'attente a été longue, mais Sidy Lamine Niass est finalement inhumé à Léona Niassene. Il repose désormais près de son père, Mame Khalifa Niass, de son grand-père, El Hadj Abdoulaye Niass et de son grand frère El Hadj Ibrahima Niass.



Une foule immense a accompagné le défunt patron du groupe de presse Wal fadjri jusqu'à sa dernière demeure. Proches, amis, parents, disciples, personnalités politiques, hommes de médias, sympathisants ont tous rendu un ultime hommage à Sidy Lamine Niass.



Mais comme on pouvait s'y attendre, l'inhumation n'a pas été de tout repos. Annoncée à 14h, elle n'a eu lieu que vers 16h 35mn.



Pourtant, c'est vers les coups de 14h 05 minutes que la dépouille est arrivée à Léona, sous une impressionnante escorte des forces de l'ordre. Mais malgré leur nombre, les hommes de tenu étaient incapables de contenir les milliers de fidèles venus dire adieux à ce celui qu’ils considèrent comme l’avocat du peuple, le défenseur des faibles.



Ici, tristesse et consternation se lisent sur les visages. Des dizaines de fidèles, gagnés par l'émotion, tombent en transe. Partout, les écrits de Mame Khalifa Niass sont chantés en chœur, le nom de Sidy Lamine scandé sans arrêt comme pour rendre hommage au défunt patron du groupe de presse Wal fadjri.



La prière mortuaire a été présidée par Cheikh Tidiane Alioune Cissé, imam de la grande mosquée de Médina Baye. Avant lui, le Khalife de Léona Niassène a aussi rendu un vibrant homme à son frère non sans appeler les jeunes talibés à s'inspirer de Sidy Lamine Niass.



À rappeler que Sidy Lamine Niass a été rappelé à Dieu mardi 4 décembre 2018 des suites d'un arrêt cardiaque. Il avait 68 ans.



seneweb

