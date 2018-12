Inhumation à Yoff : Cheikh Niasse campe sur ses positions...et interpelle les autorités religieuse et politique Les enfants et épouses de Sidy Lamine Niasse, "à l'unanimité", ont décidé de respecter "la dernière volonté" du fondateur de Wal Fadjri en l'inhumant à Yoff. L'information a été rapportée par le fils du défunt, Cheikh Niasse, qui s'est exprimé sur le plateau de Walf Tv, la chaîne du groupe de son père. Il avait à ses côtés, Abdourahmane Camara, directeur de publication du quotidien Wal fadjri, compagnon de plus de 30 ans de Sidy Lamine Niass.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Décembre 2018 à 14:36 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos