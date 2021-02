Inhumation de Serigne Mansour Niass: Sa mère et le ministre Mariama Sarr témoignent sur le défunt homme Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021 à 16:16 | | 0 commentaire(s)| La mère de Mansour Niass et le ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public, ont fait des témoignages sur le défunt Secrétaire général du Rassemblement pour le peuple (Rp). Selon elles, c'est un homme bon, multidimensionnel, qui respecte ses parents, très poli, affable...



