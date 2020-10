Iniquité dans ses rapports avec les centrales syndicales: Cheikh Diop de la Cnts/Fc interpelle le ministre du Travail S’il veut la paix sociale, le ministre du Travail, du Dialogue Social et des Relations avec les institutions, va devoir revoir ses rapports avec les responsables des centrales syndicales qui ne sont pas du tout contents de sa gestion. Après le constat de cette iniquité dans ses rapports avec les centrales syndicales, Cheikh Diop de la Cnts/Fc interpelle le ministre du Travail.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Octobre 2020 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|

Le secrétaire général de la CNTS/Fc Cheikh Diop appelle le ministre Samba Sy à une gouvernance juste et équitable. Il révèle que sa centrale est marginalisée par Samba Sy. Pour preuve, dit-il, à chaque fois qu’ils écrivent au ministre du Travail, ce dernier ne répond pas à leur correspondance.



A l’en croire, la Cnts/Fc a adressé un mémorandum à la tutelle, en l’invitant à des échanges pour une meilleure gestion des relations professionnelles, mais le ministre a ignoré le document. Ces déclarations sont issus d’un entretien accordé à nos confrères de Dakaractu.



A cela s’ajoute, selon Cheikh Diop, la privation aux centrales de leurs droits, notamment la subvention du 1er mai depuis maintenant deux ans. La CNTS/FC doit recevoir chaque année plus de 05 millions, mais aucun franc n’a été viré dans ses comptes depuis 2019. Idem pour l’année 2020.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos