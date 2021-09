Injures contre Me Wade : Le PDS Suisse exige une plainte contre Karim Xrum Xax Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Septembre 2021 à 00:58 | | 0 commentaire(s)|

Interviewé par nos confrères de Senegal7 sur l'implosion de l'opposition, l'activiste Karim Xrum Xax , accuse le PDS et fonce sur Me Abdoulaye Wade, qu'il a meme traité de "Bandit". Une attitude vivement dénoncée par la fédération PDS de la Suisse





"Le Pastef de Ousmane Sonko a l’obligation morale de condamner fermement ses propos injurieux contre notre patrimoine national son excellent le Président Maître Abdoulaye Wade .

La situation est choquante et devient très sérieuse. Celui qui se tait consent sur ce manque de respect notoire", déplore Diallo Adiouma , de PDS Suisse. Il suggère et demande fermement une plainte contre l'activiste. "En tant simple militant, à mon parti le PDS de constituer un pôle d’avocat pour le dépôt d’ une plainte pénale dès lundi afin que karim Xrum Xax puisse rejoindre ses autres amis rappeurs en taule à Reubeus", a t-il conclu dans.









Source : Source : https://www.exclusif.net/Injures-contre-Me-Wade-Le...

Accueil Envoyer à un ami Partager