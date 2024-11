Injures, diffamation et diffusion d’images : Amina Poté fait arrêter un célèbre TikTokeur Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2024 à 20:02 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- La Division spéciale de cybersécurité (DSC) de la police nationale a déféré Ibrahima Mbodj, administrateur du compte TikTok "Le juge du désert," au tribunal de grande instance de Dakar le lundi 11 novembre. Il est poursuivi pour injures, diffamation et diffusion d'images personnelles, suite à une plainte d'Amina Poté. Dans ses vidéos, il aurait proféré des propos obscènes envers la mère et la grand-mère de l'ancienne animatrice de la TFM. Activement recherché, Ibrahima Mbodj a été arrêté par des policiers en civil lors d'une soirée aux Almadies, vers 3 h du matin.



Source : https://www.xalimasn.com/injures-diffamation-et-di...

