Injures, insanités, et langage grossier dans les séries et certains programmes: Les mises en garde du Cnra De plus en plus sont notés dans les contenus audiovisuels notamment les séries télévisées et certains plateaux une exacerbation des insultes, vulgarités et autres propos, déclarations ou présentations visuelles qui offensent les mœurs et la morale en général, constate pour le déplorer le Conseil national de régulation de l'audiovisuel.



Ainsi, le Cnra, met en garde dans un communiqué tous les médias audiovisuels sur leur responsabilité et leur obligation de veiller à la protection et au respect dus aux populations/consommateurs.

