Injures publiques, propos diffamatoires: Deux journalistes de «L’AS » à la Dic sur plainte de Serigne Mboup

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 18:30 | | 0 commentaire(s)|

Au moment où nous écrivons ces lignes, Amadou Bâ et Hawa Bousso respectivement Directeur de Publication et Rédactrice en Chef du Journal « L’As » sont dans les locaux de la DIC.



Ce, pour être entendus suite à une plainte de l’homme d’affairesSerigne Mboup.



Les journalistes de l’As se seraient pris violemment, dans une note de la rédaction au patron de CCBM.



Selon des sources, ils risquent gros. Affaire à suivre.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos