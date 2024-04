Injustement limogé par Macky Sall, le général Jean-Baptiste Tine nommé ministre de l’intérieur Rédigé par leral.net le Mardi 9 Avril 2024 à 05:55 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Cheikh Saadbou Diarra Le limogeage de l’ancien Haut Commandant de la gendarmerie nationale au lendemain des émeutes sanglantes de février et mars 2021, avait choqué plus d’un sénégalais, au vu du parcours et de la personnalité du général de Corps d’Armée Jean Baptiste Tine. Une injustice a été réparée à la faveur de l’élection de Bassirou Diomaye Faye le 24 mars dernier. Le nouveau président de la République a nommé l’officier général ministre de l’intérieur et de la Sécurité Publique. Nommé ministre de l’intérieur alors qu’il était en poste à Moscou où l’ancien président Macky Sall l’avait envoyé comme ambassadeur, le général Jean-Baptiste Tine a pris ses quartiers à la Place Washington lors de la cérémonie de passation de services lundi 08 avril entre le ministre sortant Makhtar Cissé et son. Pour Jean Baptiste Tine, Le ministère de l’intérieur est un ministère stratégique pour la stabilité du pays « C’est sans conteste le premier ministère du gouvernement parce la finalité du gouvernement, c’est la vie de ses populations par leur protection contre les risques et les menaces. Mon action a vocation à participer au développement de notre pays à travers tous les démembrements de ses institutions, notamment les préfectures et les sous préfectures »,a-t-il déclaré. Le ministre sortant Makhtar Cissé a exprimé sa gratitude envers le Président sortant, Macky Sall . Il déroule le tapis rouge à l’honneur de son prédécesseur « Le général Jean Baptiste Tine possède une connaissance approfondie du domaine et une expertise supérieure à la mienne. De ce que je sais de lui, c’est une personne posée, compétente et équitable. Au vu de son expérience remarquable au sein de la gendarmerie, je n’ai aucun doute quant à sa capacité à gérer efficacement la sécurité intérieure», a affirmé Makhtar Cissé .



