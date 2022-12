Injustice, détournements de deniers publics, culte de la haine et manipulation des masses… La Société Civile sénégalaise appelle à la mesure Le Rapport Alternatif sur l’Afrique (Rasa) en collaboration avec le Réseau sénégalais des think tanks (Senrtt), Legs Africa, l’Ong 3D et plusieurs autres organisations, ont lancé une grande initiative dénommée mobilisation pour un Engagement national vers la Souveraineté,́ l’Unité́ et la Refondation (mesure). ces Organisations de la Société civile (Osc) sénégalaises appellent les populations et particulièrement les acteurs publics à la raison suite à l’apparition de nombreux signaux rouges qui menacent la stabilité du pays. L'As



Une initiative est née pour appeler à la prise de conscience et à la responsabilité au Sénégal. La Mobilisation pour un Engagement national vers la Souveraineté,́ l’Unité́ et la Refondation (Mesure) vient d’être portée sur les fonts baptismaux par des Organisations de la Société Civile sénégalaise (OSC) pour éviter que l’irréparable se ne produise dans le pays. Cela fait suite au constat selon lequel depuis plusieurs mois, l’espace public, en particulier le champ politique est traversé par de nombreuses mutations qui risquent de fragiliser les fondamentaux du vivre ensemble des Sénégalais. «Invectives, insultes, manipulation de l’opinion publique, politisation de certaines institutions, menaces de mort, violences verbales et physiques vont finir par remettre en question tout esprit éthique et un minimum de sérénité́ dans le débat public», alertent les fondateurs de Mesure dans le communiqué parvenu à la rédaction et informant de la mise sur pied de l’initiative.



Ils informent dans la foulée que l’impunité́ et la perception d’une justice partiale et partielle, la prédation des ressources publiques, la gabegie et les malversations financières se généralisent et les institutions sont désacralisées par leurs tenants comme par ceux qui les contestent. Devant ce constat d’un besoin de renouveau démocratique et d’un nouvel élan pour le Sénégal dans un contexte national, régional et international tendu par les impacts du Covid-19, la guerre en Ukraine, le djihadisme, les coups d’Etat, etc. et dans le souci de préserver la stabilité́ de notre pays, ces organisations et personnalités autour de «Mesure» disent avoir l’obligation d’agir. Le Rasa et les organisations parties prenantes de l’initiative engagent ainsi, à l’image des Assises Nationales de 2008, les citoyens sénégalais à une réflexion à la fois stratégique et mobilisatrice pour une véritable dynamique républicaine, la sauvegarde de notre démocratie et du vivre-ensemble, nécessaire pour construire le progrès économique, social durable et inclusif au Sénégal. Ils comptent de ce fait travailler pour un retour à des débats de haut niveau et à des laboratoires d’idées fédératrices pour l’intérêt supérieur du pays.



Revenant sur ses objectifs, cette initiative se veut d’abord constructive et volontariste, et met un accent particulier sur la diffusion d’analyses basées sur des données probantes, des informations crédibles, et des idées de rupture qui influencent l’opinion publique, les mouvements sociaux et les comportements. «Elle consiste à organiser des débats publics larges et ouverts impliquant toutes les organisations citoyennes et politiques, des personnalités fédératrices et légitimes, des acteurs économiques et sociaux, sur les orientations stratégiques et les convergences indispensables pour le Sénégal». Il s’agira, précise en définitive le document parvenu à «L’As», de redéfinir ensemble les priorités en termes de réformes pour refonder notre pays dans sa gouvernance, son économie, son éducation, sa culture, sa sécurité,́ son insertion dans la civilisation du digital et les implications transversales sur la vie de la nation.

