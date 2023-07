Innovations à fort impact: Falling Walls offre aux jeunes Sénégalais, une opportunité de faire connaître leurs idées et réalisations Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2023 à 16:52 | | 0 commentaire(s)| Dans un pays en plein essor en matière d'innovation et d'entrepreneuriat, une plateforme unique a émergé pour célébrer les jeunes inventeurs et porteurs de projets novateurs. Le Falling Walls, organisé par la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, offre aux jeunes Sénégalais, une opportunité exceptionnelle de faire connaître leurs idées et réalisations. Ayant déjà révélé le potentiel créatif de la jeunesse du pays, ce concours régulier met en avant des innovations à fort impact sur les communautés locales. Parmi plus de 200 candidats, seulement 25 ont été sélectionnés pour participer à cette étape cruciale du concours.



Accueil Envoyer à un ami Partager