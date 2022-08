Inondation à Dakar: 50 familles sinistrées secourues Le directeur du Fonds de solidarité nationale (Fsn), Mamadou Ndao, accompagné du ministre du développement communautaire de l’équité sociale et territoriale et des autorités administratives, dans le cadre du volet 2 du plan Orsec, a procédé à la distribution de kits alimentaires, destinés aux sinistrés qui sont relogés dans les écoles de Grand-Yoff et Grand Médine.

Une cinquantaine de familles ont reçu du riz, du sucre, de l’huile, des matelas etc. Les bénéficiaires, sourire aux lèvres, ont apprécié à sa juste valeur cet élan de solidarité qui, à coup sûr, va améliorer leurs conditions de vie.



Selon Mamadou Ndao, c’est une activité qui s’inscrit dans le cadre des actions menées par le Fonds de solidarité nationale pour le compte du plan Orsec. «L’équipe secours et sauvetage avait fini ses premiers travaux. Nous intervenons à la suite de ces conclusions pour apporter aide et secours à ces populations qui sont victimes de sinistre», a-t-il dit.



A l’en croire, «le plan Orsec est déclenché à chaque fois qu’il y a une situation de catastrophe nationale et qui permet d’avoir une synergie d’actions de façon efficace et appropriée à l’endroit des victimes».



