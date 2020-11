Inondations: 15 députés ont reçu chacun 1.200.000 FCfa et pas de rapport

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Novembre 2020 à 09:38

Les inondations ont poussé l'Assemblée nationale à investir une mission d'information pour s'imprégner de la gestion du Plan décennal de lutte contre les inondations. Mais apparemment, ce sont les députés membres de la mission qui se sont enrichis. Selon nos confrères du journal "Les Echos", chacun des 15 membres de la commission a reçu 1. 200. 000 représentant ses "frais de mission". Il s'agit de 10 députés de la majorité, 3 de l'opposition et 2 des non-inscrits.



Et malgré cette manne qui aurait pu servir à soulager les populations encore sous les eaux, le délai imparti pour le bouclage des travaux, le 31 octobre, n'a pas été respecté. A ce jour, aucun rapport n'a été déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale, comme annoncé.

