Inondations: Abdou Karim Sall accompagné du Maire de Pikine, octroie du matériel et une enveloppe à la Mairie de Diamaguène - Sicap Mbao

Après les fortes pluies dans la banlieue dakaroise qui a entraîné des inondations, le ministre de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall, accompagné du maire de Pikine Abdoulaye Timbo, a octroyé du matériel (moto pompe, des bottes et tuyaux), des bons d’essence et une enveloppe au Maire Ndoffène Fall.

Le ministre en a profité pour lancer un appel au calme « les pays les plus développés sont actuellement dans les eaux, mais nous ne baissons pas les bras car le Président Macky Sall a activé le plan Orsec pour y faire face », a-t-il dit...



