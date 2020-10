Inondations: Les USA débloquent une aide de plus de 56 millions de francs Cfa pour soutenir le Sénégal Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 00:12 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Les Etats-Unis ont apporté une aide de plus de 56 millions de francs CFA aux activités de secours menées au Sénégal, à la suite d’inondations dévastatrices, qui se sont produites à travers le pays, a-t-on appris de source diplomatique américaine. « Le gouvernement américain, à travers le bureau d’assistance humanitaire de l’Agence des Etats-Unis pour le […] XALIMANEWS-Les Etats-Unis ont apporté une aide de plus de 56 millions de francs CFA aux activités de secours menées au Sénégal à la suite d’inondations dévastatrices, qui se sont produites à travers le pays, a-t-on appris de source diplomatique américaine. « Le gouvernement américain, à travers le bureau d’assistance humanitaire de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), a débloqué une aide plus de 56 millions de francs CFA (100.000 dollars) pour soutenir les activités de secours menées à la suite d’inondations dévastatrices qui se sont produites au Sénégal », rapporte un communiqué de l’ambassade américaine au Sénégal. « Ce fonds d’urgence, consécutif à une demande d’assistance du gouvernement du Sénégal et annoncé par l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Dr Tulinabo Mushingi, lors d’une déclaration de catastrophe naturelle au mois de septembre, permettra à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) de venir en aide aux ménages les plus touchés par les inondations », indique le communiqué. De même source il est précisé que ce financement est destiné à soutenir « les activités qui seront mises en œuvre au cours des quatre prochains mois, en se concentrant sur les régions du Sénégal ayant les besoins les plus urgents (…) et en complétant les interventions en cours du gouvernement du Sénégal et de la communauté des ONG ». Des pluies torrentielles survenues en septembre au Sénégal ‘’ont provoqué des inondations sur la quasi-totalité du territoire national, certains endroits enregistrant l’équivalent d’une année de précipitations en seulement vingt-quatre heures’’, rappelle le communiqué. Il ajoute que des centaines de familles ont abandonné leurs habitations pour se réfugier chez des amis et proches. Une situation d’urgence qui ‘’compromet leur capacité à respecter les mesures de distanciation physique préconisées pour empêcher la propagation de l’épidémie de Covid-19’’. Selon le communiqué, cette aide du gouvernement américain « vient s’ajouter à un financement de plus de 184 millions (330.000 dollars) de la FICR déjà engagé pour venir en aide aux familles touchées par les inondations ». Avec APS



