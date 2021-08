Inondations: Ruse et incompétence sans limites Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Août 2021 à 20:09 | | 0 commentaire(s)|

Ces inondations et les images de populations submergées par les eaux jusque dans leur intimité, ne témoignent de rien d’autre que d’une gouvernance corrompue, dont la tête de gondole joue à cache-cache avec la réalité et la vérité.



Au-delà des « solutions structurelles globales » requises pour tourner cette page des naufrages pluviaux, il faut dénoncer ici et maintenant la responsabilité première du Président de la république et de ses ministres, coupables de n’avoir pas tenu leurs promesses aux populations des banlieues sénégalaises affectées par ce marasme, en dépit des moyens financiers colossaux censés avoir été injectés depuis plus de dix ans dans cette entreprise ratée. Mais seuls les naïfs, supporteurs du régime et autres situationnistes sont convaincus que des milliards de francs CFA n’ont pas été détournés des fonds originels que l’Etat a annoncé avoir investis dans la résolution définitive du cauchemar des inondations.



En vrai, si on met de côté l’incompétence et l’incurie de la gouvernance Sall sur le sujet, une chose semble acquise : les inondations ne sont pas forcément la tasse de thé du pouvoir actuel. Macky Sall semble d’autres priorités dans l’agenda politicien qu’il déroule tant bien que mal depuis son arrivée au palais de la république. La convocation en urgence d’une réunion de crise sur la question apparait comme une preuve incontestable de cette insouciance renouvelée et dramatique des gouvernants face aux douleurs quotidiennes des milliers de nos compatriotes en période d’hivernage.



La vadrouille annuelle des autorités étatiques et locale sur les lieux de misère de la banlieue ne règlera rien sauf à encore vendre des illusions à des populations dont la plupart ont fini de démythifier les paroles de circonstances pour tenter de prendre en charge leur destin et leurs drames du moment. En attendant des temps meilleurs…













Source : Source : https://www.impact.sn/Inondations-ruse-et-incompet...

