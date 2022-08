Inondations: Sous les eaux, découvrez ce que Ouakam considère comme la principale cause de son calvaire Rédigé par leral.net le Mardi 9 Août 2022 à 20:29 | | 0 commentaire(s)| Cité Avions. L'effondrement du mur qui jouxte les terrains offerts par Macky Sall aux Lions, survenu lors des pluies de ces derniers jours, a entraîné d’énormes dégâts, mettant la population de Ouakam dans le désarroi. Celle-ci, débordée, retrace le film de l'horreur et pointe du doigt l'Etat. Les jeunes de cette zone demandent des solutions dans de brefs délais, surtout en ce qui concerne ce mur qui est la principale cause de leurs problèmes.



