Inondations/ Sous-préfecture de Ndame: La résolution de la situation des sinistrés est en bonne voie

Mardi 24 Septembre 2024

La Sous-préfecture de Ndame, a abrité une réunion de coordination des activités sous la direction de Sous-préfet Abdoulaye Kharma et les différentes commissions. La résolution de la situation des sinistrés est en bonne voie. Ainsi, les eaux ont été dégagés dans 56 quartiers et le recensement des sinistrés se poursuit. Et, les appuis seront distribués aux ayant droits dans les meilleurs délais.