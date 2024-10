Inondations à Bakel : L’OIS appelle à des actions urgentes pour protéger le quantum horaire scolaire

« En ces moments pénibles et difficiles pour des populations de l’Est et du Nord, frappées par les débordements du fleuve, l’OIS manifeste toute sa solidarité et sa compassion aux victimes de cette calamité naturelle », a déclaré Babacar Mbaye Ngaraf, Secrétaire national de l’OIS.



L’ampleur des dégâts est considérable, avec de nombreux déplacés ayant tout perdu. L’OIS a salué la réactivité des autorités, tout en rappelant la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour protéger le temps scolaire des élèves affectés. « Nous saluons à sa juste valeur, la promptitude avec laquelle l’État du Sénégal a réagi et l’exhortons à prendre des mesures urgentes et efficaces afin de protéger le quantum horaire et d’éviter aux élèves victimes, d’être lésés lors des différentes évaluations nationales, comme le CFEE, le BFEM et le BAC », a ajouté M. Mbaye.



L’enjeu principal pour l’OIS, est de garantir une reprise rapide des enseignements-apprentissages, malgré les difficultés logistiques et matérielles causées par les inondations. L’organisation appelle à une mobilisation générale de tous les acteurs concernés, pour permettre cette relance. « Sous ce rapport, nous sollicitons la mobilisation de tous, afin de permettre une reprise effective le plus vite possible des enseignements-apprentissages », a insisté le Secrétaire national.



Dans ce cadre, l’OIS invite le Ministère de l’Éducation à organiser une solidarité active au sein de la famille scolaire. « Nous encourageons la communauté éducative — élèves, enseignants, parents, organismes partenaires — à apporter aide et assistance aux écoles des localités affectées par le sinistre », a-t-il précisé. L’objectif est de permettre aux élèves de rattraper les heures de cours perdues et de garantir leur pleine participation aux examens nationaux.



Enfin, l’OIS a magnifié l’élan de solidarité manifesté par l’Union Démocratique des Enseignants du Sénégal (UDEN) à l’endroit des victimes de ces inondations. « L’OIS magnifie cet élan de solidarité de l'UDEN à l’endroit des victimes de la furie de la forte crue du fleuve Sénégal », conclut M. Mbaye.













Birame Khary Ndaw