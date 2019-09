Inondations à Dakar: Lassana Gagny Sakho, Dg Onas s’explique !

“Vous savez quand vous faites face à une maladie et vous faites un mauvais diagnostic vous n’allez jamais trouver de solution. Partout où il y a des problèmes, il y a l’eau de pluie qui est mélangée à des eaux usées. Pourquoi ça arrive?



Quand il pleut et que vous ouvrez les regards d’eaux usées, ce qui va se passer, c’est que vous avez tout le sable qui est charrié par la pluie, qui va entrer avec une très forte pression de l’eau pluviale, mais naturellement ce qui va se passer, c’est que vous avez des eaux usées qui vont sortir. C’est pour cette raison que nous demandons aux populations d’éviter d’ouvrir les regards quand il pleut”, a-t-il dit sur les ondes de Rewmi fm.



Avant de poursuivre : “la deuxième chose, un bassin de drainage d’eau pluviale n’est pas une poubelle. Quand vous en faites une poubelle et que la pluie arrive, mais l’eau ne part pas. Si on mettait la totalité du budget d’investissement de l’État du Sénégal dans l’assainissement et que nous ne changeons pas de comportement, on va avoir chaque année, les mêmes dégâts, les mêmes inondations. Parfois, vous avez des gens qui volent les regards et ces gens-là, ce sont des criminels. A cela s’ajoute le problème d’aménagement du territoire”.

