Inondations à Dakar et dans les régions: Le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement prend une série de mesures adéquates Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Août 2023 à 20:47 | | 0 commentaire(s)| Le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement a tablé ce jeudi, sur les problématiques de l'Assainissement au Sénégal. Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l'eau et de l'Assainissement et les différents services impliqués dans la gestion et la résolution des inondations ont pris des mesures adéquates, liées aux inondations à Dakar et dans les régions.



