Inondations au Niger: 35 personnes tuées et plus de 26.000 sinistrées depuis juin





Source : Les fortes pluies qui frappent depuis juin le Niger ont fait 35 morts et plus de 26.500 sinistrés, ont indiqué samedi les autorités.Source : https://fr.sputniknews.com/afrique/202107311045950...

