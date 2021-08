Inondations: le plan Orsec déclenché (communiqué) Rédigé par leral.net le Samedi 21 Août 2021 à 21:51 | | 0 commentaire(s)|

Suite aux précipitations notées cette semaine, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a déclenché le plan national d’Organisation des secours (Orsec) sur instruction du président de la République, Macky Sall. Le plan Orsec a été adopté en 1993 par le décret n° 93-1288 du 17 novembre 1993. Son […] Suite aux précipitations notées cette semaine, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a déclenché le plan national d’Organisation des secours (Orsec) sur instruction du président de la République, Macky Sall. Le plan Orsec a été adopté en 1993 par le décret n° 93-1288 du 17 novembre 1993. Son adoption était survenue après l’explosion d’une citerne d’ammoniac de la SONACOS le 24 mars 1992 qui avait entrainé plusieurs morts.

De ce fait, ce mécanisme de riposte en cas de catastrophes permet la mobilisation d’importants moyens humains et techniques pour régler les situations d’urgence.

Au Sénégal, lors de grands moments d’inondations sont notés, le plan est déclenché.

Cette mesure intervient juste après la réunion d’urgence tenue hier au palais. « L’Etat va apporter tous ses efforts aux populations sous les eaux. Nous leur donnons l’assurance que l’Etat sera à leur chevet. Les moyens de pompage seront renforcés », avait d’ailleurs rassuré Macky Sall, lors de cette rencontre, demandant à ses services « que les obstacles qui obstruent le trajet de l’eau soient dégagés ».



Source : Source : http://lesoleil.sn/inondations-le-plan-orsec-decle...

Accueil Envoyer à un ami Partager