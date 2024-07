Inox 314 de Babacar Mbaye Thiaré. : Une Entreprise au Cœur d'une Affaire Troublante

Babacar Mbaye Thiaré avait tout pour réussir. Jeune, dynamique et innovant, il a su utiliser les outils numériques pour créer un site internet attractif pour Inox 314. L'entreprise avait su capter l'attention et la confiance de nombreux clients, grâce à une promesse de produits et services de qualité.Cependant, la situation a brusquement changé. Babacar Mbaye Thiaré, qui se trouvait supposément en Espagne, au Maroc ou en Turquie, ne répond plus aux appels téléphoniques. Son numéro, le 776328585, reste injoignable, et ses proches, tout comme ses clients, sont sans nouvelles de lui.Les clients d'Inox 314, qui ont confié des millions de francs à l'entreprise pour des commandes, se retrouvent sans réponses. Le silence radio de Babacar Mbaye Thiaré ajoute à l'inquiétude, et des rumeurs commencent à circuler. La famille de l'entrepreneur partage également cette angoisse, n'ayant aucune information sur sa situation actuelle.