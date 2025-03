Inquiétudes autour de la santé de Farba Ngom en prison : L’adjoint au maire des Agnam accuse Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Lundi 3 Mars 2025 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Farba Ngom/ Serigne Ndong Le député et maire des Agnam, Farba Ngom, est incarcéré à la prison de Reubeuss depuis le 27 février. Son adjoint, Abdou Aziz Diop, dénonce un règlement de comptes politique et accuse directement les autorités, en particulier le Premier ministre. « L’honorable député est un homme digne et courageux. Avant son incarcération, il a exhorté ses proches et les populations à rester sereins et tournés vers l’avenir. Quant à lui, il affrontera la situation avec dignité », a déclaré Abdou Aziz Diop sur Iradio. Abdou Aziz Diop alerte sur l’état de santé de Farba Ngom et interpelle l’opinion publique nationale et internationale. « Nous veillerons sur lui. Tout ce qui lui arrivera engagera la responsabilité d’Ousmane Sonko et des juges », a-t-il averti.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

