Insalubrité de la baie de Hann, manque de stade à Yarakhe, distribution de l’aide alimentaire…Le maire Babacar Mbengue apporte des éclairages

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mai 2020 à 19:09 | | 0 commentaire(s)|

Considérée comme l’une des plus belles baies au monde, la baie de Hann est classée aujourd’hui parmi les plus insalubres. Une association a même été mise en place à Yarakh. Laquelle a des projets allant dans le sens d’assainir la Baie. Ce pendant à cause de la pandémie ils ont annulé beaucoup de leurs activités. Dans ce reportage, également les problèmes des pêcheurs, le coronavirus, etc ont été abordés. Toutefois, le maire Babacar Mbengue a apporté quelques éclaircissements sur ces questions.