Inscription rejetée: Karim Wade dénonce et saisit la Cour suprême

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Juillet 2018 à 08:19

Dans un communiqué parvenu à Leral, les avocats de Karim Wade informent avoir déposé un recours devant la Cour suprême. Les conseils de M. Wade dénoncent avec vigueur l’ordonnance du 21 juillet 2018 par laquelle la présidente du Tribunal d’instance hors classe de Dakar s’est déclarée incompétente pour juger du refus d’inscription de leur client sur la liste électorale.



En effet, indique le document, à la suite de la « décision arbitraire du ministre de l’intérieur rejetant cette inscription alors qu’il n’en avait aucunement le pouvoir », les avocats de M. Karim Wade avaient déposé une requête auprès de la présidente de ce tribunal afin d’obtenir le rétablissement de leur client sur la liste électorale conformément aux articles L27, L30, L38 et L45 du code électoral. C’est cette requête qui vient d’être rejetée.



Dans le document, « les avocats dénoncent avec la plus grande fermeté cette décision scandaleuse qui, au mépris des principes reconnus par tous les États de droit, prouve une nouvelle fois l’instrumentalisation de la justice sénégalaise par le pouvoir politique pour empêcher notre client de bénéficier de ses droits civiques et politiques alors qu’il n’en a été privé par aucune juridiction.»



« Depuis six ans, les droits fondamentaux de M. Karim WADE, candidat du principal parti d’opposition au Chef de l’Etat sortant M. Macky SALL, sont systématiquement bafoués par les autorités sénégalaises pour l’empêcher de participer à l’élection présidentielle du 24 février 2019. Cette nouvelle violation vient s’ajouter aux innombrables et graves violations des droits dont M. Karim WADE a été victime devant la justice sénégalaise » dénoncent-t-ils, .

