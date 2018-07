Inscription sur listes électorales : Khalifa Sall en sursis !

Rien encore perdu pour Khalifa Sall. Contrairement à Karim Wade, le maire de Dakar peut garder espoir de figurer sur les listes électorales et mieux, participer à la présidentielle de 2019. L’affaire le concernant est toujours pendante devant les tribunaux, a dit hier Bernard Casimir Cissé, responsable du pôle formation de la Direction générale des Élections à l’interpellation des journalistes.



En effet, l'édile de la capitale peut profiter des voies de recours qui lui sont ouvertes, parce que l'affaire n'est pas encore vidée. Condamné à 5 ans de prison ferme, Khalifa Sall tout comme l'Etat du Sénégal a fait appel, ce qui efface la décision de première instance. Le procès en appel de Khalifa Sal et Cie a été renvoyé au 9 juillet prochain.











Lamine Diédhiou, Leral