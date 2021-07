Insécurité au Sahel: Macky Sall et El-Ghazouani préoccupés par le retour de l’ordre constitutionnel au Mali et au Tchad Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juillet 2021 à 21:19 | | 0 commentaire(s)|

Au terme de sa visite de travail et d’amitié à Nouakchott, le Président Macky Sall a également abordé avec son homologue mauritanien, des questions relatives à la sécurité sur les plans régional, continental et international. Les deux chefs d’Etat ont, en effet, « réaffirmé leur attachement à la préservation de la paix et de la sécurité […] Au terme de sa visite de travail et d’amitié à Nouakchott, le Président Macky Sall a également abordé avec son homologue mauritanien des questions relatives à la sécurité sur les plans régional, continental et international. Les deux chefs d’Etat ont, en effet, « réaffirmé leur attachement à la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique, au règlement pacifique des différends et au respect des agendas de la transition pour le retour à l’ordre constitutionnel en Républiques sœurs du Mali et du Tchad », d’après le communiqué final signé conjointement par les deux Gouvernements.

La même source relève en outre que les président Sall El-Ghazouani ont réitéré « leur soutien résolu à une solution pacifique, juste et durable de la question palestinienne, conçue sur la base des principes du droit international énoncés dans toutes les résolutions pertinentes des Nations-Unies, garantissant la création d’un État palestinien indépendant et viable, ayant comme capitale, Jérusalem Est, dans le cadre de la solution à deux États vivant côte à côte, chacun à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues ». S.G



