Insolite : Elle gare sa voiture devant ses voisins et la retrouve les pneus crevés et de l'huile versée sur la carrosserie Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Août 2018 à 21:37 | | 0 commentaire(s)| Hello femmes chics ! Mane nak bimeu dalei degg sokhoraay senegalais beutey mangi siy doga am preuve. Sameu auto la garer si bount keur sunu ay voisins gnu baayi beu gnu dem gnu sotti ci huile beunn pneus yii. Barer wul entrée bi ni rien mais lii c'est le summum de la méchanceté. Ils pouvaient juste nous dire "deplacez votre véhicule" gnu dindi ko fofou mais yakal gnu gratuitement nii. Maalene baayi ak Yalla ndank. Tabou Mbow diokh naa leu thieur nak, tey laa ko geum.

#choquétifiée











Accueil Envoyer à un ami Partager