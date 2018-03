Insolite à Louga: Il vole un téléphone portable dans les locaux de...la police !

De l’audace, le jeune conducteur de moto Jakarta, en a à revendre. As du chapardage, il a eu l’outrecuidance de commettre un vol dans les locaux du commissariat de police de Louga, le 26 mars dernier. Selon les sources avisées proches de cette affaire qui est sur toutes les lèvres dans la capitale du Ndiamboour, B. Fall avait été interpellé pour une vérification d’identité. Mis aux arrêts pour nécessité d’enquête. Il passe la nuit du dimanche au lundi dans la chambre de sûreté de la police.



Le lendemain, les limiers qui n’avaient pas des charges suffisantes à retenir à son rencontre, l’ont mis en liberté. Mais, aux lieux d’avoir la sagesse de vider les lieux au plus vite, il se permet de pavaner dans la cour du commissariat. La raison est des plus attendues : fauché comme un rat d’église, B. Fall cherche à se faire une santé financière. Par quel moyen? Le vol audacieux et téméraire, il prend pour cible le téléphone portable de marque d’un individu attrait pour coup et blessures volontaires. Ayant constaté la disparition de son téléphone, ce dernier s’en ouvre aux limiers qui n’en croyait pas leurs oreilles. Sans tambour ni trompette, ils ont mené leur investigations qui les ont conduit jusqu’au conducteur de Jakarta, B.Fall.



Ne pouvant nier l’évidence, B. Fall soutient avoir bradé l’appareil à un réparateur de téléphone portable. Interpellé, celui-ci nie tout en bloc. Accablé, B. Fall est retenu dans les liens de la détention. Avant d’être défèré hier au parquet de Louga, pour vol.



L’Observateur