Instabilité à l’université : une réforme s’impose, selon Sitor Ndur Les grèves cycliques à l’université pourraient avoir une solution selon Sitor Ndour. L’ancien Directeur du COUD estime qu’une réforme du système universitaire s’impose. « L’enseignement supérieur est mal engagé », a, en effet, soutenu Sitor Ndour sur la RFM. « On peut avoir le Bac et ne pas avoir les aptitudes pour l’enseignement supérieur », a-t-il dit. De la même manière, « il faut revoir cette politique d’octroyer des bourses à tous les bacheliers », a encore indiqué Sitor Ndour.

