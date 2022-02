Installation: Barthélemy Dias fait de Khalifa Sall "Maire honoraire de la Ville de Dakar"

Le maire de Sacré Cœur-Mermoz a accusé les propriétaires de parcelles de construire en toute illégalité sur un site appartenant à la commune. A en croire certaines sources du Populaire, l'affaire recèle bien des dessous. Et ce n'est pas pour rien, indiquent les interlocuteurs du journal, que les services de la mairie ont lâché les noms des deux seuls magistrats parmi les attributaires de ces parcelles dans lesquels on retrouve d'autres hauts fonctionnaires de l'Etat et de l'armée. Ils disent d'ailleurs sans ciller que c'est l'ancien procureur Ousmane Diagne que Barthélemy Dias cherche. Ils croient savoir que Barth ne pardonne pas au magistrat d'avoir requis son renvoi aux Assises après l'affaire de la fusillade de la mairie de Sacré Cœur-Mermoz. L'ancien Procureur Ousmane Diagne, disent les mêmes sources, a, certes, un terrain là-bas, depuis 2003, mais n'a jamais cherché à le construire même s'il a son état de droit réel qui matérialise sa propriété du lopin. Mieux, s'il devait construire, il se serait certainement adressé aux services de la mairie de Barth Dias pour obtenir une autorisation de construire. Ce qu'il n'a jamais fait. D'ailleurs, renseigne-t-on, le magistrat ne connaît même pas l'emplacement de ce terrain. C'est plutôt le Procureur Bakhoum qui a installé son chantier et n'a même pas encore commencé à construire. Il a juste apporté du sable, du gravier, du ciment, etc.