Installation du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye: Un rituel républicain bien encadré

Le Conseil constitutionnel a confirmé, vendredi 29 mars 2024, les résultats provisoires proclamés par la Commission nationale de recensement des votes (Cnrv). Le Président élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, doit être installé aujourd’hui. La cérémonie de prestation de serment, qui se déroulera au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, sera suivie de son […] Le Conseil constitutionnel a confirmé, vendredi 29 mars 2024, les résultats provisoires proclamés par la Commission nationale de recensement des votes (Cnrv). Le Président élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, doit être installé aujourd’hui. La cérémonie de prestation de serment, qui se déroulera au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, sera suivie de son installation officielle dans ses fonctions, qui obéit à un rituel républicain solennel encadré par le constituant. Après 12 ans passés à la tête de la magistrature suprême du Sénégal, le Président Macky Sall va passer le témoin, ce mardi 2 avril 2024, à son successeur, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, démocratiquement élu 5e Président de la République du Sénégal. À cet effet, la prestation de serment en séance publique du nouveau Chef de l’État devant le Conseil des Sages est la dimension la plus solennelle de la journée. Le chronogramme de la cérémonie de passation des attributs du pouvoir pilotée par le Protocole de la Présidence de la République et le Grand chancelier de l’ordre chargé du cérémonial au Palais est arrêté pour l’installer définitivement dans ses fonctions. Le principe pour le Président de la République nouvellement élu de prêter serment est prévu à l’article 36 de la Constitution qui dispose que « le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l’expiration du mandat de son prédécesseur. Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’installation de son successeur » (alinéa1). « Au cas où le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions prévues à l’article 31 » (alinéa 2). En outre, l’article 37 dispose que « le Président est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique ». Après l’installation des 7 Sages, leur président, Mamadou Badio Camara va désigner deux parmi eux pour aller chercher le Président élu pour l’installer dans un fauteuil à côté. Ensuite M. Camara fera son discours d’ouverture expliquant le sens et la symbolique de l’événement. C’est aussi lui qui invitera le nouveau Chef de l’État à se lever et à venir prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Le serment est dit dans les termes suivants : « Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager, enfin, aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine ». Après avoir prononcé cette formule, le nouveau Président de la République prononce son allocution qui sera suivie de la réponse du Président du Conseil constitutionnel qui lui notifie avoir pris acte de son serment pour ensuite clôturer la cérémonie. Les attributs du pouvoir Une fois le serment prêté, le nouveau Chef de l’État est tenu de se rendre au Palais de la République où l’attend son prédécesseur. Après la passation de pouvoir entre les deux hommes, à la suite d’un entretien, s’en suit la cérémonie d’investiture du nouveau Président de la République qui devient de plein droit le Grand maître de l’Ordre national du Lion symbolisé par le grand collier en or massif noué autour du cou par le Grand chancelier. En tant que maître d’œuvre de l’investiture au Palais, le Général Meïssa Niang lui remet les autres attributs du pouvoir en l’élevant à la dignité de Grand-croix de l’Ordre national du Lion (les insignes et le ruban vert à partir de l’épaule droite vers la hanche gauche opposée), l’insigne et le symbole de la grande maîtrise de l’Ordre national du Lion. L’article 38 de la Constitution dispose que « la charge de Président de la République est incompatible avec l’appartenance à toute assemblée élective, Assemblée nationale ou assemblées locales, et avec l’exercice de toute autre fonction, publique ou privée, rémunérée ». Toutefois, « il a la faculté d’exercer des fonctions dans un parti politique ou d’être membre d’académies ou à caractère scientifique ou culturel ». Après son installation officielle dans ses fonctions, le Président de la République nouvellement élu « fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique ». Mamadou Lamine DIÈYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/installation-du-president-bass...

