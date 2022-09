Installation du bureau de la 14e législature : Abass Fall déjà très chaud

Les députés de Yewwi Askan wi et surtout les nouveaux, étaient les plus chauds hier, lors de l’installation de bureau de la 14e Législature. Abass Fall était le plus bouillant de tous. Le militant de Pastef et adjoint au maire de la ville de Dakar, s’est fait remarquer à plusieurs reprises. Nouvellement élu député, Fall a d’abord participé à la mêlée entre le pouvoir et l’opposition, et a failli en venir aux mains avec un adversaire de l’autre camp, informe "Le Témoin".



En prenant la parole, l’homme, membre de la coordination Pastef de Dakar a encore attiré l’attention de toute l’assemblée. D’abord son attitude, se tournant de gauche à droite, maniant la langue et narguant ceux qui essaient de l’empêcher de parler. C’est le cas du député Demba Diop Sy, à qui il a dit qu’il n’a aucune leçon à recevoir de lui. A la présidente de séance, il lui demandé de s’excuser devant tous les députés pour avoir parlé de dignité et de valeur.



Après sa prise de parole, le député, au lieu de regagner sa place, s’est mis à crier sur les élus de la rangée de devant où étaient assis Mariama Sarr, Amadou Bâ, Farba Ngom, ou encore Abdoulaye Diouf Sarr. Sur son siège, Abass Fall demande à ses camarades de perturber la prise de parole d’El Hadji Oumar Youm qui, selon lui, en avait fait de même quelques minutes avant. Il s’est également frotté au député de Matam, Mamadou Mory Diaw.