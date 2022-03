Insuffisance rénale: 56 patients soumis à la dialyse à Kaffrine

" À Kaffrine, sur notre liste de dialyse, nous avons 56 patients inscrits qui doivent recourir à la dialyse ", a-t-il dit en marge de l’inauguration du centre d’hémodialyse de Kaffrine par le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr.



Selon le docteur Sadio, cette nouvelle infrastructure construite dans l’enceinte du centre de santé Saliou Ndao et rattaché à l’hôpital régional, dispose de 16 générateurs permettant de traiter jusqu’à 48 patients par jour. " Nous avons 16 générateurs, dont 12 dans la grande salle. Si on fait deux branchements, on peut avoir 24 patients par jour (...) ou 48 patients ", a indiqué le néphrologue.



Il considère que ce nouveau centre d’hémodialyse constitue " une aubaine " pour de nombreux patients atteints d’insuffisance rénale à Kaffrine, des malades qui avaient l’habitude d’être, dit-il, référés pour leurs soins, vers les régions voisines de Kaolack et de Diourbel.



" C’est une aubaine, car comme vous le savez, dans le privé, la séance de dialyse est à 65 mille francs Cfa, et pour un malade qui doit en faire 3 par semaine, c’est 195 mille par semaine, et ça, ce n’est pas tenable pour certains patients ", a-t-il souligné.



Dans son allocution, le ministre de la Santé a indiqué que le budget consacré par le gouvernement à l’achat des kits de dialyse destinés aux insuffisants rénaux, est passé de 2,7 milliards à 5,2 milliards de francs Cfa depuis 2013, avec l’entrée en vigueur de la gratuité de ce traitement.



Plusieurs autorités locales étaient présentes à cette cérémonie d’inauguration, dont le maire de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow et le président du Conseil départemental, Abdoulaye Wilane.