Intel, Nvidia, AMD, Qualcomm : la guerre des processeurs pour PC fait rage
Mardi 11 Janvier 2022

Le géant des puces Intel a profité du CES de Las Vegas pour marcher sur les plates-bandes de son rival Nvidia dans les cartes graphiques. De son côté, Qualcomm attaque Intel et AMD pour se faire une place sur le marché des puces de calcul pour PC.







Le rebond des ventes de PC a relancé les hostilités entre les entreprises de processeurs qui se disputent le marché de ces composants semi-conducteurs qui servent de moteur aux ordinateurs. Au CES de Las Vegas il y a quelques jours, Intel, AMD, Nvidia et Qualcomm, champions du secteur ont rivalisé comme jamais dans la présentation de produits. C'est un fait : chacun cherche à marcher sur les plates-bandes de l'autre.



Numéro un mondial, et de loin, des puces de calcul (CPU), le géant Intel a ainsi annoncé que ses nouvelles puces graphiques (GPU), appréciées des amateurs de jeux vidéo, seraient disponibles dans une cinquantaine d'ordinateurs cette année. Il s'invite donc sur le terrain de jeux de la firme californienne Nvidia, la plus grosse capitalisation du secteur.

