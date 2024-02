Intensification de la production laitière: Le Premier ministre réceptionne 1300 nouvelles génisses

L’Association nationale pour l’intensification de la production laitière, a acquis 1300 nouvelles génisses et autres ruminants à haut potentiel laitier, dans le cadre de l’opération « Anipl 5 ». La cérémonie de réception a été présidée par le Chef du Gouvernement, Amadou Bâ, samedi 24 février à Rufisque, dans la commune de Tivaouane Peul-Niague RUFISQUE- Après celles […]

L’Association nationale pour l’intensification de la production laitière a acquis 1300 nouvelles génisses et autres ruminants à haut potentiel laitier dans le cadre de l’opération « Anipl 5 ». La cérémonie de réception a été présidée par le Chef du Gouvernement, Amadou Ba, samedi 24 février à Rufisque, dans la commune de Tivaouane Peul-Niague.

RUFISQUE- Après celles réceptionnées en 2023, l’Association nationale pour l’intensification de la production laitière (Anipl), vient d’acquérir 1300 nouvelles génisses gestantes, 200 chèvres laitières et 100 brebis îles de France, Broutards et Charolais. Ces bêtes à haut potentiel laitier importées dans le cadre de l’opération « Anipl 5 », fruit d’un partenariat public-privé entre l’État du Sénégal et l’Anipl, ont été réceptionnées, samedi 24 février, par le Premier ministre Amadou Ba lors d’une cérémonie organisée à Tivaouane Peul-Niagua (département de Rufisque). Cette opération d’importation de génisses, qui en est à sa 5ème édition et subventionnée par l’État à hauteur de 50 %, coïncide avec la hausse de l’enveloppe que le Sénégal a accordée à cette activité et qui a atteint 2,5 milliards de FCfa. Pour compléter cette opération, un second lot de 1200 génisses, 100 taureaux laitiers, 200 chèvres laitières et 100 brebis est attendu dans le courant de l’année 2024.

Le Premier ministre a salué un partenariat fructueux qui traduit l’engagement de l’État pour la promotion d’une agriculture moderne et durable. « En investissant dans l’élevage et en particulier dans la production laitière, nous investissons dans l’avenir de notre pays. Nous reconnaissons que le potentiel de croissance de ce secteur est immense tant sur le plan économique que social. La production laitière offre des perspectives de développement économique durable en créant des emplois décents, en stimulant les investissements et en renforçant la résilience de nos communautés », a expliqué Amadou Ba. Cette année, l’enveloppe allouée par le Président de la République, Macky Sall, pour soutenir l’acquisition de 2500 génisses a été augmentée de 1,3 milliard à 2,5 milliards de FCfa, tandis que le taux de subvention reste maintenu à 50 %.

31 millions de litres de lait par an

Le Chef du Gouvernement a également salué l’importance économique et sociale de ce projet qui offre des opportunités d’insertion aux femmes et aux jeunes, mais aussi assure une inclusion économique et sociale conformément aux objectifs de l’État pour une société plus équitable. Pour ces raisons, Amadou Ba a magnifié l’engagement et le dévouement des éleveurs qui contribuent à l’atteinte des objectifs du Pse dans le secteur de l’élevage tout en leur assurant la poursuite de l’accompagnement de l’État. « Le Gouvernement va continuer à soutenir et à valoriser votre travail en vous offrant les outils et les ressources nécessaires pour prospérer dans un environnement économique en constante évolution », leur a-t-il promis. Il a, par ailleurs, rappelé les axes qui ont été définis par le Chef de l’État pour l’atteinte des objectifs de l’autosuffisance en lait. Il s’agit du renforcement des capacités des acteurs, des offres de soins vétérinaires et surtout du développement de cultures fourragères.

Pour sa part, le président de l’Anipl -qui s’appelle lui aussi Amadou Bâ- a remercié le Président de la République pour son soutien constant au secteur de l’élevage, mais également pour son initiative de soutenir l’importation de génisses qui sera à jamais gravée dans les annales de l’histoire. « Je remercie le Président de la République pour son soutien à l’élevage, en général, et à la filière laitière, en particulier. Sa décision historique de booster la production laitière, avec un projet inédit d’importation d’animaux à haut potentiel laitier, restera inscrite dans les annales de l’histoire de l’élevage au Sénégal », a-t-il déclaré. Grâce à cette subvention, poursuit M. Bâ, l’Anipl a pu importer, en quatre opérations, 6500 génisses ; ce qui porte la population de races améliorées à « plus de 20 000 têtes » si on y inclut les naissances, souligne-t-il. Le président de l’Anipl de préciser qu’ils « [produisent], aujourd’hui, plus de 31 millions de litres de lait par an ». Au-delà de cette production laitière qui a été accélérée en cinq années d’opération, l’Anipl revendique actuellement plus de 420 tonnes de viandes par an, plus de 1200 hectares de cultures fourragères, 1600 emplois permanents et plus 3200 emplois indirects.

Daouda GUÈYE (Correspondant)

Source : https://lesoleil.sn/intensification-de-la-producti...