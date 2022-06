Inter coalition YAW-Wallu: Déthié Fall "détruit" Macky Sall et BBY et avertit... Rédigé par leral.net le Samedi 4 Juin 2022 à 07:59 | | 0 commentaire(s)| Déthié Fall n'a pas été tendre envers le régime en place et BBY en ce qui concerne ce que l'opposition appelle les dérives de Macky Sall. A l'en croire, "ils continuent d'insulter l'intelligence et le génie des sénégalais. Mais avec cette coalition inédite avec YAW et Wallu, ils seront très surpris car nous aurons une majorité qui n'a jamais existé à l'Assemblée nationale", a déclaré Déthié Fall qui a exhorté leurs partisans disséminés au niveau des 54 départements.



