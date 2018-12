Interdiction de Jammeh aux Etats-Unis : La gouvernement gambien applaudit

Le gouvernement gambien a déclaré mardi avoir appris avec « satisfaction » la nouvelle du département d'Etat des Etats-Unis selon laquelle l'ancien président Yahya Jammeh et sa famille sont interdits d’entrée aux Etats-Unis, en raison de leur implication « dans des faits de corruption à large échelle ou dans de graves violations des droits humains ».



"Cette décision est conforme à l'engagement pris par le gouvernement gambien de lutter contre la corruption et d'assurer la responsabilité des auteurs de violations flagrantes des droits de l'homme", a déclaré le ministère de la Justice dans une déclaration reprise par un média gambien.



"En conséquence, nous sommes reconnaissants du gouvernement des États-Unis pour sa solidarité dans la transition vers la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. Le Ministère de la justice continuera de collaborer avec le gouvernement des États-Unis sur toutes les questions d'intérêt mutuel", a ajouté Abubacarr Tambadou.