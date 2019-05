Interdiction de la pêche nocturne des petits pélagiques: Les acteurs magnifient la décision Un an après l’arrêté ministériel interdisant la pêche nocturne des petits pélagiques, les différentes parties prenantes de la mise en œuvre de cette décision se sont retrouvées à Mbour pour évaluer son impact sur les débarquements et les revenus des pêcheurs.



Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mai 2019 à 07:52 | | 0 commentaire(s)|

Venus de toutes les zones de pêche de la petite côte, informe le quotidien Libération, les pêcheurs artisanaux, les femmes transformatrices de produits halieutiques, les experts en matière de pêche et le ministère des Pêches et de l’économie maritime se sont rencontrés à Mbour pour rechercher les points forts et les points faibles de la période de 6 mois consacrée à l’interdiction de la pêche nocturne des petits pélagiques. Mamadou Goudiaby, le directeur des pêches maritimes, présidant les travaux, a informé que cette interdiction n’a touché que les pêcheurs qui sont au ni- veau de la côte sud c’est-à-dire de Dakar à Kafounting et qui utilisent certains engins de pêche artisanale pour les petits pélagiques composés de plusieurs espèces.



Mais, pour le directeur des pêches maritimes, l’espèce la plus importante au Sénégal est la sardine ronde et plate. Aussi, cette interdiction n’est portée

que sur ces genres d’espèces. Pendant 6 mois d’exécution de l’arrêté beaucoup d’acquis ont été informe Mamadou Goudiaby qui a salué l’adhésion massive des acteurs. Pour preuve les retombées de la pêche sont devenues plus importantes et les espèces avaient une taille commerciale. Ce qui

permettait aux pêcheurs de les vendre à un prix assez élevé. Il rappelle qu’avant cette interdiction, les espèces de petites tailles capturées étaient souvent abandonnées ou jetées sur la plage. C’est pour toutes ces raisons que Mamadou Goudiaby estime que l’arrêté a eu des résultats satisfaisants au niveau social, économique et durable de l’exploitation de la ressource.



Cette évaluation permettra de savoir si la période allant du mois de juin à janvier choisie est une bonne période ou non parce que, selon Mamadou Goudiaby, «nous sommes aujourd'hui face à des changements climatiques qui font que la température de l'eau est impactée. Et cela va jouer fortement sur la migration de la sardinelle. Les scientifiques de la recherche halieutique, les pêcheurs, les mareyeurs et autres acteurs vont voir si la période ciblée pour l’année passée est favorable ou bien s’il faut la modifier». Le réseau régional des aires marines protégées présent à l’évaluation a affirmé soutenir cette initiative.Son coordonnateur Jean Bernard Henri Séne trouve salutaires la concertation et l’harmonisation des prises de décision. Selon le directeur des Pêches, les résultats de la rencontre de Mbour seront déterminants dans prochaine interdiction de la pêche nocturne des petits pélagiques.

