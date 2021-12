Interdiction de manifester: Y en a marre va défier l’autorité préfectorale L’arrêté du préfet de Dakar est tombé ! Ce vendredi 10 décembre 2021, toute marche projetée ou déclarée sur l’itinéraire Rond-point Université, Avenue Cheikh Anta Diop, Blaise Diagne, Sandaga et autres artères de la capitale par le mouvement dit « Y en a marre », est strictement interdite. Avec cette interdiction, le mouvement « Y en a marre » a dénoncé de graves reculs démocratiques en cours au Sénégal depuis 2012 et promet de passer outre l'interdiction.

Pour l’autorité préfectorale, les risques de troubles à l’ordre public et l’entrave à la libre circulation des personnes et des biens motivent l’interdiction. Un air de déjà entendu…



Après avoir reçu notification de cette interdiction, le mouvement « Y en a marre » a dénoncé de graves reculs démocratiques en cours au Sénégal depuis 2012. Soutenu et renforcé par des réseaux de contestation tels que « Yoon a Ngi Jeng » et « Frapp », le mouvement « Y'en a marre » a décidé, en dépit de l’interdiction, de maintenir sa marche, tout en appelant à la résistance.



Le Témoin



