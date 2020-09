Interdiction des Spectacles en raison de la COVID-19: Ngoné Ndour de la SODAV lance un cri du cœur La présidente du Conseil d’administration de la Société de gestion des droits d’auteurs et droits voisins du Sénégal (SODAV) plaide pour la reprise des spectacles, après plus de sept mois d’abstinence à cause de la pandémie de Covid19. Les acteurs de la musique et du monde du spectacle sont durement frappés par la suspension de leurs activités.

Privés de spectacles depuis sept mois, ils accusent le coup. Ils n’en peuvent plus. La présidente du Conseil d’administration de la Société de gestion des droits d’auteurs et droits voisins du Sénégal (SODAV) plaide pour la reprise des spectacles, après plus de sept mois d’abstinence à cause de la pandémie de la Covid19, nous dit le Quotidien « L’info ».



«Se laver les mains, porter un masque, respecter la distanciation physique, nous pouvons faire ça dans les salles de spectacles. Nous pouvons le faire dans tout lieu accueillant la musique et son public. Actuellement, c’est très dur pour les musiciens, pour les entreprises culturelles, pour les techniciens, les managers et pour tous ceux qui gagnaient leur pain dans la musique», a alerté la patronne de la SODAV, dans une vidéo virale, regardée par L’INFO.



La sœur cadette de Youssou Ndour, rappelle également que les artistes ont toujours apporté leur contribution à chaque fois que le peuple a besoin d’eux.

«Aujourd’hui, beaucoup de musiciens ont commencé à vendre leurs instruments. Les entreprises culturelles ferment chaque jour. On commence à expulser certains artistes de leur logement. Certains même ont des difficultés pour nourrir leur progéniture. Ouvrez nous les salles, nous respecterons les mesures barrières. Nous voulons travailler mais pas tendre la main», plaide-t-elle.



Par ailleurs, la présidente du Conseil d’administration de la société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV) a remercié l’Etat du Sénégal de l’assistance apportée aux artistes dans le cadre du fond force Covid19.



